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Индийская команда DS Robotics стала победителем Битвы роботов на Играх будущего

Индийская команда DS Robotics стала победителем Битвы роботов на Играх будущего
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Команда DS Robotics из Индии — чемпион Игр будущего в Казани в дисциплине Битва роботов.

В финальном бою их робот GODSPEED смог нанести большой урон «Папочке» от Daddy boys из Санкт -Петербурга — машина российских инженеров загорелась и не смогла ответить противнику, защищавшись большую часть боя.

Третье место заняла команда «ТурбоМеХатроники», боевая машина «Путевой-23» которой оказалась сильнее «Барракуды» от полностью женской команды Energy Girls — девушки-инженеры остались на четвёртом месте.

Всего в турнире принимали участие 16 команд из 11 стран мира, общий призовой фонд Битвы роботов на Играх будущего составил $ 500 тыс. Посмотреть повтор боёв можно на YouTube, Twitch и других популярных медиаплатформах.

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