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В России стартовал сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» про Рика и Мишонн

26 февраля в России состоялась премьера сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие». Продолжение культового шоу про зомби-апокалипсис можно посмотреть на «Амедиатеке» с русской озвучкой и субтитрами. Новые серии будут выходить еженедельно.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат «Амедиатеке».

«Ходячие мертвецы: Выжившие» рассказывает, как Мишонн ищет Рика, которого держит в плену глава Гражданской республики по имени Билл. Женщина вооружается верной катаной и отправляется на его поиски, уничтожая толпы опасных зомби.

Новые «Ходячие мертвецы» стали уже третьим американским сериалом в каталоге «Амедиатеки» за последние месяцы. Ранее в онлайн-кинотеатре состоялась премьера четвёртого сезона «Настоящего детектива» и Halo.