Райан Гослинг споёт песню про Кена из «Барби» на «Оскаре-2024»

Фильм «Барби» — один из громких хитов 2023 года. Ярким моментом ленты стала часть, в которой Райан Гослинг, сыгравший в картине Кена, исполняет песню I'm Just Ken. Трек стал вирусным и полюбился фанатам.

По информации источников издания Variety, Гослинг исполнит песню вживую во время предстоящего «Оскара». Кстати, трек I'm Just Ken как раз номинирован в категории «Лучшая песня». Вряд ли кто-то удивится, если она и победит.

Марк Ронсон, написавший песню вместе с Эндрю Уайаттом, сказал Variety на церемонии вручения премии «Грэмми», что он мечтал об исполнении песни Гослингом на «Оскаре».

Фильм «Барби» рассказывает про Барбилэнд и живущих в нём кукол, которые не видят мир за пределами своего городка. Однажды Барби оказывается в реальности и начинает менять свои взгляды на жизнь.