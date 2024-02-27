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«Молодёжь любит длинные фильмы»: Дени Вильнёв — о современном кино и аудитории

«Молодёжь любит длинные фильмы»: Дени Вильнёв — о современном кино и аудитории
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Режиссёр «Дюны» и «Дюны 2» Дени Вильнёв высказался по поводу современных зрителей, их предпочтениях в киноиндустрии и подобном.

По словам постановщика, молодёжь любит смотреть длинные фильмы, поскольку тогда поход в кино окупается. Чем длиннее фильм, тем выше шанс получить больше эмоций. В качестве примера Вильнёв привёл «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.

Подумайте об «Оппенгеймере»… Это трёхчасовой фильм со взрослым рейтингом о ядерной физике, в котором в основном говорят. Но аудитория молодая. Для моих детей это был лучший фильм 2023 года. Молодёжь любит смотреть длинные фильмы, потому что, если они платят, они хотят увидеть что-то существенное. Они жаждут значимого контента.

Следующая лента Вильнёва, «Дюна 2», выйдет 1 марта. В российских кинотеатрах картина появится на неделю позже.

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