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Съёмки новой части «Мира Юрского периода» начнутся 31 июля

Съёмки новой части «Мира Юрского периода» начнутся 31 июля
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По информации на сайте Film & Television Industry Alliance (FTIA), съёмки новой части «Мира Юрского периода» стартуют 31 июля в Лос-Анджелесе. Сколько продлится производство, не сообщается.

Постановщиком ленты якобы выступит режиссёр «Создателя» и «Изгоя-один» Гаррет Эдвардс. С ним до сих пор ведутся переговоры о работе над картиной. Ранее на пост режиссёра должен был встать Дэвид Литч, но переговоры с ним сорвались из-за неизвестных причин.

Новый фильм станет совершенно новым взглядом на франшизу и предложит свежую сюжетную линию. Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Лора Дёрн и Сэм Нил не вернутся к своим ролям. Каст будет собран с нуля.

Премьера фильма намечена на 2 июля 2025 года.

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