Джейк Джилленхол и Энн Хэтэуэй могут сыграть во втором сезоне сериала «Грызня»

По информации издания Deadline, второй сезон сериала «Грызня» расскажет о двух конфликтных семейных парах. Якобы одну из них сыграют Джейк Джилленхол и Энн Хэтэуэй, а другую — Чарльз Мелтон и Кейли Спейни.

Журналисты отметили, что актёры пока что не подписали контракты с создателями «Грызни», поскольку они находятся на стадии ведения переговоров. Если верить СМИ, сценарий второго сезона уже полностью готов. Netflix и A24 собираются начать съёмки шоу либо в конце лета, либо в начале осени.

Сериал «Грызня», в котором в главных ролях снялись Стивен Ян и Али Вонг, вышел в апреле 2023 года и стал одним их главных хитов года, получив много похвальных отзывов и престижных наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус».