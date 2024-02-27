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Джейк Джилленхол и Энн Хэтэуэй могут сыграть во втором сезоне сериала «Грызня»

Джейк Джилленхол и Энн Хэтэуэй могут сыграть во втором сезоне сериала «Грызня»
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По информации издания Deadline, второй сезон сериала «Грызня» расскажет о двух конфликтных семейных парах. Якобы одну из них сыграют Джейк Джилленхол и Энн Хэтэуэй, а другую — Чарльз Мелтон и Кейли Спейни.

Журналисты отметили, что актёры пока что не подписали контракты с создателями «Грызни», поскольку они находятся на стадии ведения переговоров. Если верить СМИ, сценарий второго сезона уже полностью готов. Netflix и A24 собираются начать съёмки шоу либо в конце лета, либо в начале осени.

Сериал «Грызня», в котором в главных ролях снялись Стивен Ян и Али Вонг, вышел в апреле 2023 года и стал одним их главных хитов года, получив много похвальных отзывов и престижных наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус».

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