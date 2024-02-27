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Стартовал сериал «Сёгун» про Японию 1600 года

Стартовал сериал «Сёгун» про Японию 1600 года
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Сегодня на сервисе Hulu стартовал сериал «Сёгун». Для просмотра доступно два первых эпизода, остальные восемь выйдут позже.

«Сёгун» основан на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла. Главный герой шоу — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн.

В актёрский состав вошли Космо Джарвис, Хироюки Санада, Анна Саваи, Таданобу Асаноу, Фуми Никайдо, Токума Нисиока, Хирото Канаи, Тоси Тода, Хиро Канагава, Нестор Карбонель и другие.

Продюсерами мини-сериала выступили Эндрю Макдональд, Аллон Райч, Майкл Де Лука, Микаэла Клавелл, Тим ван Паттен, Юджин Келли и Джастин Маркс. Режиссёром первых двух серий ожидаемого проекта выступил Джонатан ван Тюллекен.

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