Стартовал сериал «Сёгун» про Японию 1600 года

Сегодня на сервисе Hulu стартовал сериал «Сёгун». Для просмотра доступно два первых эпизода, остальные восемь выйдут позже.

«Сёгун» основан на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла. Главный герой шоу — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн.

В актёрский состав вошли Космо Джарвис, Хироюки Санада, Анна Саваи, Таданобу Асаноу, Фуми Никайдо, Токума Нисиока, Хирото Канаи, Тоси Тода, Хиро Канагава, Нестор Карбонель и другие.

Продюсерами мини-сериала выступили Эндрю Макдональд, Аллон Райч, Майкл Де Лука, Микаэла Клавелл, Тим ван Паттен, Юджин Келли и Джастин Маркс. Режиссёром первых двух серий ожидаемого проекта выступил Джонатан ван Тюллекен.