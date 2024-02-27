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Спрос на PlayStation Portal превзошёл все ожидания Sony

Спрос на PlayStation Portal превзошёл все ожидания Sony
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Вице-президент Sony по управлению продукцией Хироми Вакаи в беседе с журналистом Стивеном Тотило рассказала, как в компании отнеслись к реакции аудитории на PlayStation Portal.

По словам Вакаи, в Sony примерно понимали, какой будет реакция на Portal, но не унывали, поскольку чётко знали, кому конкретно подойдет гаджет. Также Вакаи подчеркнул, что спрос на портативную консоль Sony значительно превзошёл все ожидания.

Хотя мы не делимся цифрами, спрос превосходит все наши ожидания. Это устройство всегда предназначалось для пользователей с конкретными нуждами во время игры, поэтому реакция на анонс была ожидаемой.

Также Хироми подчеркнула, что в Sony никогда не рассматривали Portal как аналог PS Vita или даже как полноценное портативное устройство.

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