Фильм «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун вышел в онлайне

Сегодня лента «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса вышла в онлайне. Картина уже доступна на западных площадках для просмотра в цифре.

Картина рассказывает о Белле Бакстер, которая трагически погибает, утопившись в реке. Эксцентричный учёный доктор Годвин Бакстер решает спасти свою дочь, пересадив ей мозг её же нерождённого ребёнка. В результате Белле предстоит заново познать мир в теле взрослой девушки.

Главную роль в ленте сыграла Эмма Стоун, известная по «Новому Человеку-пауку» и «Ла-Ла Ленду». Вместе с ней в картине снялись Уиллем Дефо, Марк Руффало, Джеррод Кармайкл и другие.

Лента претендует сразу на 11 номинаций «Оскара». Кассовые сборы ленты почти достигли $ 100 млн при бюджете в $ 35 млн.