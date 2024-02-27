Фильм «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом выйдет на неделю раньше

Издание Deadline сообщило, что фильм «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях перенесли — но на неделю раньше! Выход ленты ожидался 14 июня, а теперь её премьера состоится 7 июня.

Режиссёрами будущей картины выступят Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали над предыдущим фильмом во франшизе — «Плохие парни навсегда», вышедшем в 2020 году.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали около $ 840 млн в мировом прокате и стали хитами.

Четвёртая часть франшизы должно стать кульминацией всей серии и поставить точку в истории персонажей.