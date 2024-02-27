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«Телеграм» не работает — бесконечное подключение и невозможно отправить сообщения

«Телеграм» столкнулся со сбоями в России и в мире
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Сегодня, 27 февраля, популярный мессенджер с элементами соцсети «Телеграм» перестал работать. При попытке отправить сообщение на десктопном клиенте появляется бесконечная отправка сообщения, а новые записи в каналах и чатах полностью перестали подгружаться. По состоянию на 13:00 мск ситуация затронула в основном клиент приложения на ПК, на мобильных устройствах программа выполняет свои базовые функции.

По данным Downdetector, проблемы с «Телеграмом» начались примерно в 12:45 мск. О сбоях сообщают не только жители России, но и пользователи со всего мира, включая Европу и Азию. Таким образом, судя по всему, ситуация затронула не только РФ, но и как минимум ближайшие страны СНГ.

Фото: Downdetector

Администрация сервиса тем временем не комментировала инцидент. Пока неясно, насколько быстро мессенджер возобновит штатную работу на ПК.

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