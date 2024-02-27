Фильм «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в запланированную дату проката

Комедийная мелодрама «Мальвина» временно выбыла из прокатного графика России. Лента Даши Чаруши с Анастасией Евлеевой, Мариной Васильевой и Никитой Ефремовым должна была выйти в кинотеатрах 28 марта, однако теперь у неё нет даже примерной даты премьеры

По информации источников ТАСС, картина всё ещё находится в постпроизводстве, а новая дата выхода пока не определена. Вполне возможно, перенос премьеры никак не связан с регулирующими органами страны.

«Мальвина» рассказывает о совершенно потерянной девушке Васе, которая в 30 лет осознаёт, что катится на дно. На помощь ей приходит Мальвина — воображаемая подруга из детства, женщина-фрик с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Она толкает Васю на поиски её детской любви — мальчика Стасика.