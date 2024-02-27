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ТНТ снимет новогодний ремейк советской комедии «Бриллиантовая рука»

ТНТ снимет новогодний ремейк советской комедии «Бриллиантовая рука»
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Телеканал ТНТ представил ещё одну новогоднюю комедию — ремейк «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая. Премьера пародийной картины состоится в конце декабря — авторы обещают показать в ленте множество звёзд в самых необычных для них образах.

Оригинальная «Бриллиантовая рука» рассказывает о советском туристе Семёне Горбункове, который по воле случая становится обладателем бриллиантов, спрятанных в гипсе его сломанной руки. Премьеры картины с Юрием Никулиным состоялась в 1968 году: лента уверенно входит в топ-50 лучших фильмов на отечественных агрегаторах.

Режиссёрами ремейка «Бриллиантовой руки» выступят Миша Семичев и Роман Ким, ранее вместе работавшие над картинами «Иван Васильевич меняет всё» и «СамоИрония судьбы».

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