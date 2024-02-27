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Сериал «Сёгун» (2024) про Японию 1600 года: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода сериала «Сёгун» про Японию 1600 года
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27 февраля в онлайн-кинотеатре Hulu и на телеканале FX стартовал сериал «Сёгун». Шоу основано на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла и рассказывает об английском капитане Джоне Блэкторне, попавшем в Японию в разгар междоусобных войн в 1600 году. Критики сравнивают проект с «Игрой престолов».

В первый сезон сериала войдут десять эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам. В день премьеры вышло сразу две серии, поэтому финал состоится раньше запланированной даты — 23 апреля.

Расписание выхода сериала «Сёгун»

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 февраля
2-я серия27 февраля
3-я серия5 марта
4-я серия12 марта
5-я серия19 марта
6-я серия26 марта
7-я серия2 апреля
8-я серия9 апреля
9-я серия16 апреля
10-я серия23 апреля
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