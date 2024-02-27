Расписание выхода сериала «Сёгун» про Японию 1600 года

27 февраля в онлайн-кинотеатре Hulu и на телеканале FX стартовал сериал «Сёгун». Шоу основано на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла и рассказывает об английском капитане Джоне Блэкторне, попавшем в Японию в разгар междоусобных войн в 1600 году. Критики сравнивают проект с «Игрой престолов».

В первый сезон сериала войдут десять эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам. В день премьеры вышло сразу две серии, поэтому финал состоится раньше запланированной даты — 23 апреля.

Расписание выхода сериала «Сёгун»