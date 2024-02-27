Расписание выхода сериала «Сёгун» про Японию 1600 года
27 февраля в онлайн-кинотеатре Hulu и на телеканале FX стартовал сериал «Сёгун». Шоу основано на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла и рассказывает об английском капитане Джоне Блэкторне, попавшем в Японию в разгар междоусобных войн в 1600 году. Критики сравнивают проект с «Игрой престолов».
В первый сезон сериала войдут десять эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам. В день премьеры вышло сразу две серии, поэтому финал состоится раньше запланированной даты — 23 апреля.
Расписание выхода сериала «Сёгун»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|27 февраля
|2-я серия
|27 февраля
|3-я серия
|5 марта
|4-я серия
|12 марта
|5-я серия
|19 марта
|6-я серия
|26 марта
|7-я серия
|2 апреля
|8-я серия
|9 апреля
|9-я серия
|16 апреля
|10-я серия
|23 апреля
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