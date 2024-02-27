Гаррака и две команды охотников — на кадрах из «Охотников за привидениями: Леденящий ужас»

Издание Total Film опубликовало сразу три новых кадра из грядущего фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас». На них можно увидеть оригинальную команду охотников за привидениями, их молодых преемников и таинственного рогатого призрака Гарраку.

Актёр Пол Радд, исполнитель роли Гэри Груберсон, заявил, что для него было большим событием водить культовый автомобиль «Экто-1». Звезда фильмов Marvel признался, что был счастлив поводить ту самую машину из оригинальных картин серии.

Фото: Total Film/Sony Pictures

Фото: Total Film/Sony Pictures

Фото: Total Film/Sony Pictures

Премьера фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» состоится 22 марта. Лента будет продолжением «Охотников за привидениями: Наследники», вышедших в 2021 году. До России картина официально не доберётся, однако она наверняка выйдет в российский прокат с помощью неофициальных способов.