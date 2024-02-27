Вышел дублированный трейлер детектива «Охота на киллера» с Антонио Бандерасом

Кинокомпания «Пионер» представила трейлер детективного фильма «Охота на киллера». Картина выйдет в российском прокате уже 4 апреля в официальном русском дубляже. В мировом прокате лента стартовала в середине января.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания «Пионер». Права на видео принадлежат кинокомпании «Пионер».

«Охота на киллера» расскажет историю протеже частного детектива, которая после гибели своего наставника вынуждена сотрудничать с убийцей, чтобы раскрыть ужасные тайны города и восстановить справедливость.

Главные роли в боевике исполнили Антонио Бандерас («Дети Шпионов»), Элис Ив («Прежде чем мы расстанемся») и Шелли Хенниг («Тайный круг»). Режиссёром ленты выступил Джон Кейес, известный по «Бандиту».