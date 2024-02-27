Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел дублированный трейлер детектива «Охота на киллера» с Антонио Бандерасом

Вышел дублированный трейлер детектива «Охота на киллера» с Антонио Бандерасом
Комментарии

Кинокомпания «Пионер» представила трейлер детективного фильма «Охота на киллера». Картина выйдет в российском прокате уже 4 апреля в официальном русском дубляже. В мировом прокате лента стартовала в середине января.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания «Пионер». Права на видео принадлежат кинокомпании «Пионер».

«Охота на киллера» расскажет историю протеже частного детектива, которая после гибели своего наставника вынуждена сотрудничать с убийцей, чтобы раскрыть ужасные тайны города и восстановить справедливость.

Главные роли в боевике исполнили Антонио Бандерас («Дети Шпионов»), Элис Ив («Прежде чем мы расстанемся») и Шелли Хенниг («Тайный круг»). Режиссёром ленты выступил Джон Кейес, известный по «Бандиту».

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер фильма ужасов «Домовой» по мотивам русского фольклора — премьера 4 апреля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android