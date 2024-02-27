По Elden Ring выйдет манга с главными событиями оригинальной игры

Студия Hand Punch представила мангу по вселенной Elden Ring — знаменитому экшену от японской компании FromSoftware, разработчиков Dark Souls, Bloodborne и Sekiro. Проект получил название Elden Ring: Become Lord — он поступит в продажу 29 марта. Выйдет ли он в России официально, неизвестно.

Манга вольно адаптирует сюжет оригинальной игры и расскажет о Погасшем, который бросит вызов древним богам и мифическим созданиям, став в итоге новым повелителем Элдена. В Hand Punch заявили, что были очень рады поработать над адаптацией столь успешной видеоигры — несмотря на все трудности, которые возникли во время производства.

У Elden Ring: Become Lord уже есть тизер будущих событий — с ним можно ознакомиться на сайте Comic-Walker.