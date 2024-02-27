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Google откажется от приложения YouTube Детям на телевизорах и консолях до конца июля

Google откажется от приложения YouTube Детям на телевизорах и консолях до конца июля
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Компания Google объявила об удалении приложения YouTube Kids (в России — YouTube Детям) из игровых консолей, телевизоров и других умных устройств. Разработчики решили полностью отказаться от отдельного детского клиента YouTube — это произойдёт до конца июля.

YouTube Kids переезжает: в июле значок приложения YouTube Kids на вашем телевизоре исчезнет. Но вы по-прежнему можете использовать YouTube Kids на своём телевизоре, зайдя в профиль вашего ребёнка в приложении YouTube.

Приложение YouTube Kids впервые запустили в 2023 году — оно предназначено для детей и подростков. Отдельный клиент содержит ролики, которые могут смотреть люди до 18 лет с углублёнными настройками родительского контроля и другим функционалом.

Ранее от технологии Google Ассистента отказалась Samsung — голосовой ввод перестанет работать на южнокорейских телевизорах уже 1 марта.

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