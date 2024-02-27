Вышел трейлер мультфильма «Отважный Бим и пернатые колокольчики» — премьера 28 марта

Кинокомпания «Русский Репортаж» представила трейлер мультфильма «Отважный Бим и пернатые колокольчики». Картина выйдет в российский прокат 28 марта.

Видео доступно на YouTube-канале «Русский Репортаж». Права на видео принадлежат «Русскому Репортажу».

«Отважный Бим и пернатые колокольчики» расскажут о приключениях весёлых колокольчиков, которые собираются вместе, чтобы состязаться в ловкости и отваге. Победителей ждёт важная миссия – путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну. Но прежде чем доставить волшебный трофей, им предстоит схватка с грозной соперницей Авророй и её бандой хулиганов.

«Отважный Бим и пернатые колокольчики» — бельгийский мультфильм, стартовавший в мировом прокате 15 февраля. Режиссёром картины выступил Том ван Гестель.