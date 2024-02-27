Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дэйв Батиста хотел бы сыграть злодея в супергеройском фильме Marvel или DC

Дэйв Батиста хотел бы сыграть злодея в супергеройском фильме Marvel или DC
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр Дэйв Батиста, известный по роли Дракса в «Стражах Галактики» и Глоссу Раббан Харконнену в «Дюне», дал небольшое интервью изданию Gizmodo. В нём бывший рестлер рассказал о своём отношении к супергеройскому кино, с которым завязал после выхода «Стражей Галактики 3».

Батиста заявил, что всё ещё любит кинокомиксы — он большой фанат супергероев. Поэтому если ему предложат интересную роль в фильме Marvel или DC, то он обязательно её рассмотрит. Но что касается Дракса, то к этому персонажу актёр возвращаться не собирается.

Я люблю вселенную — вселенную супергероев, я люблю её. Я — фанат. Так что я отвечу на звонок от Marvel или DC, если они позвонят. И если роль мне понравится, то я соглашусь. Мне просто хотелось бы сыграть большую роль, другую роль. Возможно, более глубокую роль, чем Дракс. Мне бы очень хотелось сыграть ультимативного злодея во вселенной супергероев. Но моё путешествие с Драксом завершено.

Премьера «Дюны 2» состоится 1 марта. Картина также выйдет в России неофициальными способами — первые показы намечены на 7-е число.

Материалы по теме
Тимоти Шаламе готов сняться в фильме о супергероях — несмотря на советы Леонардо Ди Каприо
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android