Дэйв Батиста хотел бы сыграть злодея в супергеройском фильме Marvel или DC

Актёр Дэйв Батиста, известный по роли Дракса в «Стражах Галактики» и Глоссу Раббан Харконнену в «Дюне», дал небольшое интервью изданию Gizmodo. В нём бывший рестлер рассказал о своём отношении к супергеройскому кино, с которым завязал после выхода «Стражей Галактики 3».

Батиста заявил, что всё ещё любит кинокомиксы — он большой фанат супергероев. Поэтому если ему предложат интересную роль в фильме Marvel или DC, то он обязательно её рассмотрит. Но что касается Дракса, то к этому персонажу актёр возвращаться не собирается.

Я люблю вселенную — вселенную супергероев, я люблю её. Я — фанат. Так что я отвечу на звонок от Marvel или DC, если они позвонят. И если роль мне понравится, то я соглашусь. Мне просто хотелось бы сыграть большую роль, другую роль. Возможно, более глубокую роль, чем Дракс. Мне бы очень хотелось сыграть ультимативного злодея во вселенной супергероев. Но моё путешествие с Драксом завершено.

Премьера «Дюны 2» состоится 1 марта. Картина также выйдет в России неофициальными способами — первые показы намечены на 7-е число.