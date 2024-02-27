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Групповой этап. День 3. Стрим A
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BetBoom Team открыла состав по PUBG, подписав микс Question Mark

BetBoom Team открыла состав по PUBG, подписав микс Question Mark
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Киберспортивный клуб BetBoom Team подписал состав по «королевской битве» PUBG: Battlegrounds.

В команду вошли Роман ADOUZ1E Зиновьев, Мансур f1lfirst Цимпаев, Андрей Bestoloch Ионов и Ярослав spyrro Кувичко — игроки, ранее представлявшие микс Question Mark. Тренером коллектива стал Ермек Ermaak Торебеков.

QM являлась одной из лучших русскоязычных команд по PUBG — в прошлом сезоне коллектив занял третье место на глобальном PUBG Global Series 2023 Phase 2, выиграл турнир VIKÜRVI Invitational #1, а также принимал участие в чемпионате мира — оттуда команда ADOUZ1E обидно вылетела из-за сбоя электропитания.

Дебютом для состава BetBoom Team по PUBG станет европейский турнир PEC 2024 Spring, который пройдёт с 5 по 7 апреля в онлайн-формате. Лучшие команды попадут на глобальный PUBG Global Series с призовым $ 300 тыс.

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