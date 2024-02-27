ФКС России запускает новую студенческую лигу по Dota 2 и CS 2 с призовым в 4 млн рублей

Федерация компьютерного спорта России сообщает о скором старте нового турнира — Национальной студенческой лиги киберспорта по Dota 2 и CS 2.

В соревнованиях смогут принять участие учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений России. В состав могут входить мужчины и женщины от 16 до 24 лет — главное, чтобы все члены команды учились в одном месте.

В отличие от Всероссийской студенческой лиги, команды по «Доте» и Counter-Strike будут выступать не в составе общей сборной учебного заведения, а в отдельных турнирах. Призовой фонд составит 4 млн рублей.

Открытые квалификации намечены на начало весны, зарегистрироваться можно на официальном сайте турнира. 2 и 3 марта пройдут открытые отборочные в зоне Восток (СФО и ДФО), а 9–10 марта — в зоне Запад (все остальные округа РФ). Финальная часть пройдёт в LAN-формате в Москве.