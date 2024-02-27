Композитор Ханс Циммер тайно исполнял главную тему «Дюны 2» на гастролях в 2023 году

Культовый композитор и двукратный обладатель премии «Оскар» Ханс Циммер признался, что уже неоднократно исполнял главную музыкальную тему «Дюны 2» во время гастролей по Европе в 2023 году. Делал он это в начале каждого выступления, удивляя своих фанатов, которые даже не знали, из какого произведения звучит трек.

Циммер заявил, что провернул некий эксперимент, ведь спустя год после гастролей зрители услышат этот трек в «Дюне 2» и очень удивятся, когда он покажется им очень знакомым.

На самом деле, я поступил очень грязно. Я гастролировал со своей группой по Европе и играл главную тему «Дюны 2» — никто не знал, что это за музыкальное произведение. Я подумал, что будет здорово, если через год люди пойдут в кино, услышат эту мелодию и скажут: «О, она звучит очень знакомо!»

Полный саундтрек «Дюны 2» уже доступен в том числе на YouTube — 23 февраля студия Warner Bros. опубликовала все 25 композиций. Премьера сиквела состоится уже 1 марта в кинотеатрах по всему миру, а до России лента доберётся 7-го числа.