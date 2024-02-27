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EA Sports представила F1 24 — новую часть симулятора Формулы-1

EA Sports представила F1 24 — новую часть симулятора Формулы-1
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Electronic Arts выпустила первый тизер F1 24 — новую часть симуляторов Формулы-1. Гонка поступит в продажу уже 31 мая на ПК и консолях. Судя по странице игры в Steam, в рейсинге вновь не будет русского языка.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS F1. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Полноценная презентация F1 24 пройдёт в апреле, однако разработчики из Codemasters поделились первыми деталями гонки. Так, в будущей игре появится новый режим карьеры, основанный на реальном автоспорте. Авторы также поработали над игровым процессом — система Dynamic Handling «обеспечит более реалистичное управление болидом».

Вместе с анонсом у F1 24 открылись предзаказы в Steam, PS Store и Xbox Store. Стоимость новинки составлят $ 60.

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