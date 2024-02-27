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Групповой этап. День 3. Стрим A
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14:00 Мск
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«Это своего рода эксперимент»: руководитель BetBoom Team — о составе по PUBG

«Это своего рода эксперимент»: руководитель BetBoom Team — о составе по PUBG
ADOUZ1E, игрок BetBoom Team по PUBG
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CEO киберспортивного клуба BetBoom Team Александр Севиринов рассказал «Чемпионату», почему организация решила открыть состав по «королевской битве» PUBG.

По словам руководителя, сейчас клуб пробует новые направления.

PUBG для нас — это своего рода эксперимент, шаг к расширению организации и выходу на новые рынки.

Севиринов также отметил, что BetBoom Team не получила статус партнёра, дающий инвайты на крупные турниры и другие бонусы, но верит в коллектив.

Тем не менее мы видим потенциал в команде Question Mark, которые уже несколько лет показывают очень достойные результаты, находясь при этом без поддержки организаций.

Сегодня BetBoom Team открыла состав по PUBG, подписав одну из лучших команд СНГ-региона — Question Mark.

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