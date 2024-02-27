«Это своего рода эксперимент»: руководитель BetBoom Team — о составе по PUBG

CEO киберспортивного клуба BetBoom Team Александр Севиринов рассказал «Чемпионату», почему организация решила открыть состав по «королевской битве» PUBG.

По словам руководителя, сейчас клуб пробует новые направления.

PUBG для нас — это своего рода эксперимент, шаг к расширению организации и выходу на новые рынки.

Севиринов также отметил, что BetBoom Team не получила статус партнёра, дающий инвайты на крупные турниры и другие бонусы, но верит в коллектив.

Тем не менее мы видим потенциал в команде Question Mark, которые уже несколько лет показывают очень достойные результаты, находясь при этом без поддержки организаций.

Сегодня BetBoom Team открыла состав по PUBG, подписав одну из лучших команд СНГ-региона — Question Mark.