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Массовый сбой в «Телеграме» произошёл из-за действий Роскомнадзора — депутат Госдумы

Массовый сбой в «Телеграме» произошёл из-за действий Роскомнадзора — депутат Госдумы
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27 февраля в России и некоторых других странах произошёл массовый сбой мессенджера «Телеграм». При попытке отправить сообщение на десктопном клиенте начиналась бесконечная отправка сообщения, а новые записи в каналах и чатах полностью перестали подгружаться. Работа программы была восстановлена к 15:00 мск — спустя примерно два часа после старта сбоев.

Ситуацию прокомментировал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв. В беседе с «Дума ТВ» чиновник заявил, что сбой в «Телеграме» произошёл из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора.

В рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут «падать». Роскомнадзор провёл эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов.

В самом Роскомнадзоре пока не подтверждали информацию чиновника.

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