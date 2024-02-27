DM из Entity рассказал, почему новый супертурнир по Dota 2 лучше, чем The International

Российский киберспортсмен Дмитрий DM Дорохин в ходе интервью «Чемпионату» рассказал, почему считает главным турниром по Dota 2 не The International, а Riyadh Masters.

По словам оффлейнера Entity, чемпионат от государственного фонда Саудовской Аравии абсолютно точно лучше, чем современный «Инт» от разработчиков из Valve.

Это лучшие условия: место проведения, качество проведения и так далее. Это более высокий призовой фонд. И в целом чувствуется, насколько этот ивент важен для для Саудовской Аравии, как в него вкладываются организаторы — в то время как на «Инте» я совсем не чувствовал такого.

Полный текст интервью с DM можно найти по ссылке ниже — известный игрок также рассказал о форме своей команды, игровой мете и отношению к последним действиям разработчиков.