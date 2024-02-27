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«Вершина «Ходячих мертвецов»: зрители в восторге от сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

26 февраля стартовал сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» — продолжение культового шоу про зомби-апокалипсис, повествующее о Рике и Мишонн. Телеканал AMC показал лишь первый эпизод из шести, финал сезона состоится 31 марта.

Тем временем на агрегаторах сформировался зрительский рейтинг сериала — пользователи в большинстве своём остались очень довольны премьерой. Средний рейтинг первого эпизода на портале IMDb составляет 9,3/10: зрители хвалят актёрскую игру Эндрю Линкольна, стремительно развивающийся сюжет, беспощадный экшен и сравнивают вступление с лучшими сериями оригинальных «Ходячих мертвецов».

Фото: IMDb

Некоторые отзывы зрителей о первом эпизоде сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

Честно говоря, это удивительно, насколько хорош пилотный эпизод. Шесть лет ожидания того стоили.

В целом беспощадные боевые сцены, достоверная актёрская игра, проработка мира, динамичный сюжет и развитие персонажей — новый спин-офф «Ходячих мертвецов» стоил ожидания.

В первой серии произошли события, на которые у «Ходячих мертвецов» как будто не хватало смелости, и я очень рад этому. Концовка была замечательной. Я уже знаю, что это шоу будет чертовски потрясающим и очень рад, что «Ходячие» наконец вернулись.

Если сериал продолжится на таком же высоком уровне сценария и постановки, то с уверенностью можно сказать, что «Ходячие» не исчезали, но менялись и мутировали, чтобы рассказать нам невероятную историю.

Мне очень-очень интересно, что будет в следующих сериях, и мне совершенно не терпится их посмотреть! Вывод: этот эпизод — вершина «Ходячих мертвецов»!

Следующий эпизод сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» выйдет 3 марта. Шоу также показывают и в России — новые серии выходят на «Амедиатеке».