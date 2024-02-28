Расписание Игр будущего на 28 февраля — финал по CS 2, гонки дронов и спидран

10-й день соревнований на Играх будущего – 2024 в Казани выявит сильнейшего в Counter-Strike 2 и лазертаге, а также позволит определить финалистов баскетбольного турнира.

Помимо этого, в среду, 28 февраля, начинается плей-офф в фиджитал-футболе, а также соревнования в ряде новых дисциплин, включая командный спидран, гонки дронов и фиджитал-BMX.

Расписание турнира по Standoff 2 + лазертаг на Играх будущего 28 февраля:

9:00. Группа B, forZe Esports (Россия) — Mad Bulls (Россия) ;

— ; 11:45. Группа B, Pepes eSports (Россия) — Necessary (Россия).

Расписание турнира по Mobile Legends Bang Bang на Играх будущего 28 февраля:

14:00. 1/8 финала, Twisted Minds (Саудовская Аравия) — Burmese Ghouls (Мьянма);

15:50. 1/8 финала, Deus Vult (Россия) — HomeBois (Малайзия);

— HomeBois (Малайзия); 16:40. 1/8 финала, BURN x FLASH (Камбоджа) — Fire Flux Esports (Турция);

17:30. 1/8 финала, Royal Cybersports Club (Россия) — Team Flash (Сингапур).

Расписание турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего 28 февраля:

15:00. 1/8 финала, R10 Team (Бразилия) — Holcattes (Гватемала);

16:30. 1/8 финала, GZ.QIUXIN (Китай) — Tamo Junto (Бразилия);

19:00. 1/8 финала, Rotor International (Россия) — Team CMR (Камерун);

— Team CMR (Камерун); 20:30. 1/8 финала, Beşiktaş Esports (Турция) — CHP Chile (Чили).

Расписание турнира по CS 2 + лазертаг на Играх будущего 28 февраля:

17:00. Матч за 3-е место, HOTU (Россия) — LoveKazan (Россия) ;

— ; 21:00. Финал, XGod (Казахстан) — Looking For Org (Россия).

Расписание турнира по фиджитал-баскетболу на Играх будущего 28 февраля:

19:00. Полуфинал, R10 Team USA (США) — URAL BASKET (Россия) ;

; 20:05. Полуфинал, MDMX (Китай) — Liga Pro Team (Россия).

Расписание других соревнований на Играх будущего 28 февраля:

10:00. Спортивное программирование, групповой этап;

12:00. Фиджитал-скейтбординг, квалификация;

13:00. VR ритм-симулятор, квалификация;

13:00. Танцевальный симулятор, квалификация;

14:00. Спидран, предварительный этап;

14:00. Фиджитал-BMX, 1/4 финала;

18:00. Гонки дронов, 1/4 финала.

Смотреть прямые трансляции Игр будущего можно бесплатно в Сети — на VK Play, официальном сайте, а также на Twitch, YouTube и Trovo. Помимо мультистрима, на всех платформах работают и отдельные трансляции соревнований.