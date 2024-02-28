«Я хотел показать нашу культуру миру»: Хироюки Санада — о работе над сериалом «Сёгун»

В недавнем интервью Хироюки Санада рассказал о своей продюсерской работе над сериалом «Сёгун», который стартовал вчера и уже рвёт рейтинги, получая высочайшие оценки от критиков и зрителей.

По словам Санады, он хотел правильно показать японскую культуру всему миру, в том числе и Голливуду. Для Хироюки было очень важно отобразить историческую достоверность.

Я хотел правильно представить нашу культуру миру. Поэтому, когда меня попросили стать продюсером, я подумал, что это отличная возможность снять настоящую самурайскую драму в Голливуде.

Санада позаботился о том, чтобы «Сёгун» был снят японской командой, настоящими экспертами по исторически точным парикам, костюмам, реквизиту и так далее.

«Сёгун» основан на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла. Главный герой шоу — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн. В актёрский состав вошли Космо Джарвис, Хироюки Санада, Анна Саваи, Таданобу Асаноу, Фуми Никайдо, Токума Нисиока, Хирото Канаи, Тоси Тода, Хиро Канагава, Нестор Карбонель и другие.

Для просмотра доступны две первые серии.