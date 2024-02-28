Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» стартовал на Netflix даже лучше, чем «Ван Пис»

По данным Netflix, дебютировавший на прошлой неделе сериал «Аватар: Легенда об Аанге» собрал на площадке более 21,2 млн просмотров. Таких результатов проекту удалось достичь за четыре дня с момента премьеры.

Более того, шоу стартовало лучше, чем «Ван Пис», который за четыре дня собрал 18,5 млн просмотров. Судя по всему, ажиотаж вокруг «Аватара» сложился больший.

Фото: Netflix

«Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война. Аанг должен обучиться всем стихиям, чтобы в равных условиях дать отпор сильнейшему противнику.

Главные роли в грядущем сериале исполнили Дэниэл Дэ Ким, Кен Люн, Пол Ли и другие. Сценаристом шоу выступил Альберт Ким.