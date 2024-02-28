Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 4. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов рассказал о возможных проблемах кино в России

Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов рассказал о возможных проблемах кино в России
Аудио-версия:
Комментарии

Антон Богданов, режиссёр и звезда «Реальных пацанов», в интервью «Пятому каналу» рассказал о возможных проблемах, которые могут затронуть российскую киноиндустрию. Это связано с отсутствием конкуренции.

По словам Богданова, после ухода западных компаний отечественные киноделы перестали стараться так, как делали это раньше. Это может привести к снижению качества выпускаемых картин.

Это как вам подтвердит любой спортсмен: когда ты не выступаешь на международных соревнованиях, ты теряешь эту международную уверенность. И когда у нас нет прямой сильной конкуренции, то этот большой конвейер кинопроизводства может начать терять в качестве.

В отсутствии конкуренции, Богданов видит и плюс — у российских авторов появилась возможность показать себя и выдать отличный проект.

Материалы по теме
«Люди сейчас помешаны на толерантности»: Интервью c Дмитрием DM Дорохиным из Entity Dota 2
Эксклюзив
«Люди сейчас помешаны на толерантности»: Интервью c Дмитрием DM Дорохиным из Entity Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android