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Групповой этап. День 4. Стрим A
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«Злодея играть всегда легче»: Стеллан Скарсгард — о своём возвращении к роли в «Дюне 2»

«Злодея играть всегда легче»: Стеллан Скарсгард — о своём возвращении к роли в «Дюне 2»
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Актёр Стеллан Скарсгард, сыгравший барона Владимира Харконнена в «Дюне», рассказал о своём возвращении к роли для второй части. Артист также поразмышлял на тему того, что играть в кино отрицательных персонажей в разы проще.

По словам Скарсгарда, отыгрывать злодея легко — нужно лишь сделать так, чтобы люди ненавидели твоего персонажа. Например, можно не проявлять сочувствия и любви, и это сразу будет видно.

Ты не показываешь никаких положительных качеств в бароне, у тебя нет на это времени. Ты просто хочешь, чтобы люди ненавидели его! Играть злодея всегда легче, потому что ты просто не проявляешь сочувствия, любви или какой-либо теплоты. И в итоге ты получаешь психопата.

«Дюна 2» выйдет в мире 1 марта, до России лента Дени Вильнёва доберётся через несколько дней после мировой премьеры.

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