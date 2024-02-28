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Когда выйдет обновление 4.5 для Геншин Импакт и когда его покажут

Обновление 4.5 для Genshin Impact представят уже 1 марта
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Студия HoYoverse анонсировала специальный стрим, посвящённый скорому релизу большого обновления 4.5 для Genshin Impact. Трансляция, на которой разработчики подробно разберут все нововведения, начнётся 1 марта в 15:00 мск на Twitch-канале игры. Через час, в 16:00 мск, эфир будет повторён на YouTube с русскими субтитрами.

Фото: HOYOVERSE

Релиз обновления 4.5 в Genshin Impact предварительно намечен на 13 марта. Ожидается, что в игре появятся два пятизвёздочных персонажа, Альбедо и Итто, а сам патч будет посвящён Гео-стихии с рядом новых сюжетных и второстепенных заданий.

Обо всех деталях будущего обновления разработчики расскажут уже через пару дней вместе с традиционной раздачей примогемов и других внутриигровых наград.

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