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Завершились съёмки сериала «Чистые» с Никитой Кологривым и Фёдором Бондарчуком

Завершились съёмки сериала «Чистые» с Никитой Кологривым и Фёдором Бондарчуком
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Онлайн-кинотеатр Wink сообщил о завершении съёмок российского сериала «Чистые». Производство проходило в Санкт-Петербурге и его важных исторических местах, включая дворец Елизаветино, усадьбу Знаменка, Гатчинский дворец и многое другое.

Сюжет шоу разворачивается в Российской империи начала XX века. История рассказывает о двух девушках, которые работают в подпольном борделе под руководством благовидной и беспощадной матушки.

Каст у ленты богатый: Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Даниил Воробьёв, Виктория Исакова, Диана Милютина и другие. Сценарий написал Александр Родионов.

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

По данным Wink, для полного погружения в эпоху для съёмок полностью перекрывали улицы, убирали дорожные знаки и отключали уличный свет.

Дата премьеры сериала «Чистые» пока не называется.

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