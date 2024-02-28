Завершились съёмки сериала «Чистые» с Никитой Кологривым и Фёдором Бондарчуком

Онлайн-кинотеатр Wink сообщил о завершении съёмок российского сериала «Чистые». Производство проходило в Санкт-Петербурге и его важных исторических местах, включая дворец Елизаветино, усадьбу Знаменка, Гатчинский дворец и многое другое.
Сюжет шоу разворачивается в Российской империи начала XX века. История рассказывает о двух девушках, которые работают в подпольном борделе под руководством благовидной и беспощадной матушки.
Каст у ленты богатый: Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Даниил Воробьёв, Виктория Исакова, Диана Милютина и другие. Сценарий написал Александр Родионов.
Фото: Wink
Фото: Wink
Фото: Wink
Фото: Wink
По данным Wink, для полного погружения в эпоху для съёмок полностью перекрывали улицы, убирали дорожные знаки и отключали уличный свет.
Дата премьеры сериала «Чистые» пока не называется.