«Это наша новая «Игра престолов»: зрители восторгаются сериалом «Сёгун» о Японии 1600 года

27 февраля в онлайн-кинотеатре Hulu и на телеканале FX стартовал сериал «Сёгун». Шоу основано на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла и рассказывает об английском капитане Джоне Блэкторне, попавшем в Японию в разгар междоусобных войн в 1600 году.

Первые зрители уже посмотрели два вступительных эпизода и выставили предварительные оценки «Сёгуну» на различных агрегаторах. Так, средний рейтинг сериала на портале IMDb составляет 9,3/10 — зрители хвалят аутентичность, игру актёров, декорации и спецэффекты. Шоу оценили в том числе фанаты оригинальной книги Джеймса Клавелла, отметив бережное отношение авторов сериала к оригинальному произведению.

Фото: IMDb

Пока что история развивается очень близко к оригиналу, и это хорошо. Локации великолепны, визуальные эффекты достойные, авторы уважают исходный материал — это очень здорово. Приятно, что японцы наконец-то говорят по-японски.

Это невероятно. Я думаю, что это наша новая «Игра престолов».

Я редко ставлю 10 баллов после двух серий, но это потрясающий сериал. Пожалуй, это один из лучших сериалов, которые я смотрел за последние 10 лет.

Этот сериал просто затягивает тебя в свой мир и не отпускает, да ты этого и не хочешь. Я наслаждался каждой секундой просмотра.

Мне очень понравились «Во все тяжкие» и «Клан Сопрано», но «Сёгун» намного лучше. Я с нетерпением жду продолжения этого шедевра, надеюсь, остальные серии будут так же хороши, как и первые два. Лучшие два часа, которые я провёл в этом году.

Третий эпизод сериала «Сёгун» выйдет 5 марта, а всего в первый сезон войдёт 10 серий.