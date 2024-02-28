Магазины LG, Bosch и Sony распродают остатки техники перед полным уходом из России

Зарубежные производители LG, Bosch и Sony начали распродажу остатков продукции в своих российских магазинах перед полным уходом с рынка. На это обратили внимание в издании «Коммерсантъ», уточнив информацию у самих компаний.

Так, некоторые точки этих брендов продолжат работу до лета, хотя некоторые магазины уже закрылись. На их место придут турецкие и китайские бренды: Grundig, Haier, Candy и другие. Например, LG и Sony уже закрыли свои точки в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве из-за «остановки поставок».

Основной причиной закрытия магазинов крупных зарубежных брендов стало отсутствие новой продукции на российских складах из-за сложившейся ситуации на рынке. Бренды начали закрывать торговые точки из-за истечения долгосрочных договоров аренды помещений — преждевременное расторжение контрактов грозило вендорам выплатами крупных неустоек и штрафов.

Несмотря на закрытие официальных магазинов в России, отечественные ритейлеры наладили параллельных импорт их товаров в 2022 и 2023 годах. В этот список входят как телевизоры и игровые консоли, так и другая популярная в стране техника.