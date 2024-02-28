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Женский состав Astralis Female попросил добавить в CS 2 бесплатных женских агентов

Женский состав Astralis Female попросил добавить в CS 2 бесплатных женских агентов
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Женский состав команды Astralis Female написал компании Valve письмо. В нём киберспортсменки попросили разработчиков добавить в Counter-Strike 2 бесплатных женских агентов.

Фото: Astralis

Они считают несправедливым и даже в какой-то мере сексистским, что женские модельки персонажей в шутере платные. По мнению Astralis Female, если Valve исправит данную проблему, то Counter-Strike 2 станет более популярной среди девушек.

Использование женского скина агента стоит денег, в то время как все скины по умолчанию мужские. Мы не знаем, почему так происходит, однако уверены, что это несправедливо. Между агентами не должно быть разницы. В игре должно быть равное число как бесплатных женских, так и мужских моделек героев.

Valve пока никак не прокомментировала данную ситуацию.

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