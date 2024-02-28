Около 98% жителей России смотрят телевизор хотя бы раз в месяц — исследование

Исследовательское агентство Mediascop поделилось статистикой телесмотрения в России. Согласно опубликованному материалу, около 98% жителей страны смотрят ТВ хотя бы раз в месяц, а 64% — делают это каждый день.

Причём среднее время просмотра телевизора в день среди россиян составило 3 часа и 33 минуты. Ещё в исследовании упоминается, что доля отечественных фильмов в структуре просмотра кино показала внушительный рост и составила 51%.

Что чаще всего смотрят жители России по телевизору

Сериалы — 28% Развлекательные шоу — 19% Социально-политические передачи — 13% Новости — 12% Кино — 11% Детский контент — 6%

Отмечается, что люди из всех возрастных категорий чаще всего выбирают для просмотра по телевизору именно сериалы.