Около 98% жителей России смотрят телевизор хотя бы раз в месяц — исследование
Исследовательское агентство Mediascop поделилось статистикой телесмотрения в России. Согласно опубликованному материалу, около 98% жителей страны смотрят ТВ хотя бы раз в месяц, а 64% — делают это каждый день.
Причём среднее время просмотра телевизора в день среди россиян составило 3 часа и 33 минуты. Ещё в исследовании упоминается, что доля отечественных фильмов в структуре просмотра кино показала внушительный рост и составила 51%.
Что чаще всего смотрят жители России по телевизору
- Сериалы — 28%
- Развлекательные шоу — 19%
- Социально-политические передачи — 13%
- Новости — 12%
- Кино — 11%
- Детский контент — 6%
Отмечается, что люди из всех возрастных категорий чаще всего выбирают для просмотра по телевизору именно сериалы.
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