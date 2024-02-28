Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 4. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Около 98% жителей России смотрят телевизор хотя бы раз в месяц — исследование

Около 98% жителей России смотрят телевизор хотя бы раз в месяц — исследование
Аудио-версия:
Комментарии

Исследовательское агентство Mediascop поделилось статистикой телесмотрения в России. Согласно опубликованному материалу, около 98% жителей страны смотрят ТВ хотя бы раз в месяц, а 64% — делают это каждый день.

Причём среднее время просмотра телевизора в день среди россиян составило 3 часа и 33 минуты. Ещё в исследовании упоминается, что доля отечественных фильмов в структуре просмотра кино показала внушительный рост и составила 51%.

Что чаще всего смотрят жители России по телевизору

  1. Сериалы — 28%
  2. Развлекательные шоу — 19%
  3. Социально-политические передачи — 13%
  4. Новости — 12%
  5. Кино — 11%
  6. Детский контент — 6%

Отмечается, что люди из всех возрастных категорий чаще всего выбирают для просмотра по телевизору именно сериалы.

Материалы по теме
ТНТ снимет новогодний ремейк советской комедии «Бриллиантовая рука»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android