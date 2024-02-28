Главную площадку Игр будущего в Казани посетили более 100 тыс. человек

Город Игр будущего в «Казань Экспо» преодолел отметку в 100 тыс. посетителей.

«Юбилейного» зрителя, восьмилетнюю Алину из Зеленодольска, торжественно поздравили на главной сцене. Девочка вместе с мамой получила в подарок экскурсию на космодром «Восточный».

В Городе располагаются стенды партнёров, косплееры, зоны с разными видами фиджитал-спорта и другие активности. В «Казань Экспо» также проходят некоторые соревнования — по Dota 2, Mobile Legends, фиджитал-футболу, баскетболу и скейтбордингу.

В то же время стоит отметить, что организаторы учитывали только посетителей «Казань Экспо», тогда как другие виды программы проходят на других стадионах Казани — это означает, что общее количество зрителей может быть больше. Соревнования будут продолжаться до 3 марта.