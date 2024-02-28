«Чебурашку» продлили на третий фильм ещё до премьеры второй части — СМИ

Телеграм-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что «Чебурашку» продлили на третий фильм ещё до премьеры второй части. Отмечается, что состав команды при производстве триквела не изменится, а режиссёром всё также выступит Дмитрий Дьяченко.

Что касается сроков премьеры, то «Чебурашку 3» стоит ждать либо в конце 2026 года, либо в начале 2027-го. Предполагается, что кинокомпания Yellow, Black & White может начать снимать вторую и третью части сразу друг за другом или параллельно, чтобы оптимизировать затраты. Другие подробности пока не раскрываются.

Напомним, производство «Чебурашки 2» стартовало ещё в декабре прошлого года. Релиз фильма должен состояться в декабре 2025 года.

Первая часть стала самым кассовым фильмом проката России, собрав более 7 млрд рублей. Главные роли в ленте исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие.