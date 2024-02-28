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Вышел дублированный трейлер боевика «Манкимэн» со звездой «Миллионера из трущоб»

Вышел дублированный трейлер боевика «Манкимэн» со звездой «Миллионера из трущоб»
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Кинокомпания «Вольга» опубликовала дублированный трейлер боевика «Манкимэн» со звездой «Миллионера из трущоб» Девом Пателем. Дата премьеры картины в российском прокате пока не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Согласно сюжету, в детстве главного героя его маму убивают преступники. Целью всей жизни протагониста становится месть: для этого он долго тренируется, становится бойцом смешанных единоборств и внедряется в криминальный мир, где и находит своих давних врагов.

Также в актёрский состав вошли Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Випин Шарма, Сикандер Кхер, Брахим Чаб, Адити Калкунте и другие. Режиссёром фильма выступил сам Дев Патель.

В мировом прокате «Манкимэн» выйдет уже 5 апреля.

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