Опубликованы первые кадры ремейка фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом

Журналисты издания Vanit Fair опубликовали первые кадры ремейка фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом. На них изображены герои актёра и певицы Талии Дебретт Барнетт (FKA twigs).

Мрачный оригинальный «Ворон» вышел в 1994 году. Он отличался от большинства лент по мотивам комиксов качественным саундтреком от знаменитых групп The Cure, Nine Inc Nails и других. Подкупали и мощная драматургия сюжета, и атмосфера, и харизма Брэндона Ли — сына Брюса Ли. Брэндон погиб на съёмках этого фильма.

Режиссёром ленты выступает Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а сценаристами — Зак Бэйлин и Уилл Шнайдер. Также помощь в производстве фильма оказывала компания FilmNation.

Премьера ленты состоится 7 июня.

Первые кадры

Фото: Lionsgate/Vanity Fair

Фото: Lionsgate/Vanity Fair