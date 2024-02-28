В России выйдет отреставрированная версия фильма «Бриллиантовая рука» с Юрием Никулиным

В этом году киностудии «Мосфильм» исполнилось 100 лет. Чтобы отпраздновать данное событие, компания выпустит отреставрированные версии фильмов «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».

Отмечается, что все картины прошли покадровую реставрацию и будут воссозданы в формате 4К. Ко всему прочему, «Бриллиантовую руку» покажут в кинотеатрах впервые в истории современной России.

Оригинальная «Бриллиантовая рука» рассказывает о советском туристе Семёне Горбункове, который по воле случая становится обладателем бриллиантов, спрятанных в гипсе его сломанной руки. Премьеры картины с Юрием Никулиным состоялась в 1968 году. Лента уверенно входит в топ-50 лучших фильмов на отечественных агрегаторах.