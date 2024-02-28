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Представлен смартфон Energizer Hard Case P28K с рекордной батареей

Представлен смартфон Energizer Hard Case P28K с рекордной батареей
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Компания Energizer представила смартфон Hard Case P28K с самой большой батареей на рынке — её ёмкость составила 28 000 мА/ч. По словам производителя, при активном использовании девайс может проработать до пяти дней, а если перевести его в режим ожидания, то вплоть до 94 суток.

Фото: Energizer

Ко всему прочему, Energizer Hard Case P28K оснащён 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Гаджет работает на процессоре MediaTek Helio G99 и операционной системе Android 14. Также устройство поддерживает быструю зарядку мощностью до 33 вт.

Ещё смартфон имеет корпус толщиной 27,8 миллиметра, а его вес составил 570 граммов — это больше, чем три iPhone, сложенных друг на друга. Стоимость Energizer Hard Case P28K составила € 249 (~ 24,7 тысячи рублей).

Гаджет станет доступен для покупки в октябре этого года.

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