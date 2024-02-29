Расписание Игр будущего на 29 февраля — финал баскетбола, гонок дронов и BMX

В Казани продолжается мультиспортивный турнир по фиджитал-спорту Игры будущего. В последний день зимы будут определены сразу четыре чемпиона — в фиджитал-баскетболе, спортивном программировании, фиджитал-BMX и в гонках дронов.

Кроме того, свой путь продолжат представители ряда киберспортивных дисциплин — Standoff 2, Mobile Legends и спидрана. В то же время футболисты получат день отдыха перед плей-офф.

Расписание турнира по Standoff 2 + лазертаг на Играх будущего 29 февраля:

11:00. Группа А, Noobs (Россия) — SaiNts (Россия);

13:45. Группа А, Absolute (Россия) — RevialGG (Россия);

18:00. Группа B, FORZE Esports (Россия) — Pepes eSports (Россия);

20:45. Группа B, MadBulls (Россия) — Necessary (Россия).

Расписание турнира по Mobile Legends Bang Bang на Играх будущего 29 февраля:

14:00. 1/4 финала, RRQ Hoshi (Индонезия) — Burmese Ghouls (Мьянма);

15:50. 1/4 финала, AP.Bren (Филиппины) — HomeBois (Малайзия);

17:40. 1/4 финала, Blacklist International (Филиппины) — Fire Flux Esports (Турция);

19:30. 1/4 финала, ONIC (Индонезия) — Royal Cybersports Club (Россия).

Расписание турнира по фиджитал-баскетболу на Играх будущего 29 февраля:

19:00. Матч за третье место, URAL BASKET (Россия) — MDMX (Китай);

20:30. Финал, R10 Team USA (США) — Liga Pro Team (Россия).

Расписание других соревнований на Играх будущего 29 февраля:

10:00. Спортивное программирование, финальные соревнования;

12:00. Фиджитал-скейтбординг, квалификация (день 2);

12:00. Фиджитал-BMX, финальные соревнования;

14:00. Спидран, предварительный этап;

18:00. Гонки дронов, полуфиналы и финал.

Смотреть прямые трансляции Игр будущего можно бесплатно в Сети — на VK Play, официальном сайте, а также на Twitch, YouTube и Trovo. Помимо мультистрима, на всех платформах работают и отдельные трансляции соревнований.