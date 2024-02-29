Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. Тай-брейки
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание соревнований и матчей Игр будущего 2024 на четверг, 29 февраля

Расписание Игр будущего на 29 февраля — финал баскетбола, гонок дронов и BMX
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани продолжается мультиспортивный турнир по фиджитал-спорту Игры будущего. В последний день зимы будут определены сразу четыре чемпиона — в фиджитал-баскетболе, спортивном программировании, фиджитал-BMX и в гонках дронов.

Кроме того, свой путь продолжат представители ряда киберспортивных дисциплин — Standoff 2, Mobile Legends и спидрана. В то же время футболисты получат день отдыха перед плей-офф.

Расписание турнира по Standoff 2 + лазертаг на Играх будущего 29 февраля:

  • 11:00. Группа А, Noobs (Россия) — SaiNts (Россия);
  • 13:45. Группа А, Absolute (Россия) — RevialGG (Россия);
  • 18:00. Группа B, FORZE Esports (Россия) — Pepes eSports (Россия);
  • 20:45. Группа B, MadBulls (Россия) — Necessary (Россия).

Расписание турнира по Mobile Legends Bang Bang на Играх будущего 29 февраля:

  • 14:00. 1/4 финала, RRQ Hoshi (Индонезия) — Burmese Ghouls (Мьянма);
  • 15:50. 1/4 финала, AP.Bren (Филиппины) — HomeBois (Малайзия);
  • 17:40. 1/4 финала, Blacklist International (Филиппины) — Fire Flux Esports (Турция);
  • 19:30. 1/4 финала, ONIC (Индонезия) — Royal Cybersports Club (Россия).

Расписание турнира по фиджитал-баскетболу на Играх будущего 29 февраля:

  • 19:00. Матч за третье место, URAL BASKET (Россия) — MDMX (Китай);
  • 20:30. Финал, R10 Team USA (США) — Liga Pro Team (Россия).

Расписание других соревнований на Играх будущего 29 февраля:

  • 10:00. Спортивное программирование, финальные соревнования;
  • 12:00. Фиджитал-скейтбординг, квалификация (день 2);
  • 12:00. Фиджитал-BMX, финальные соревнования;
  • 14:00. Спидран, предварительный этап;
  • 18:00. Гонки дронов, полуфиналы и финал.

Смотреть прямые трансляции Игр будущего можно бесплатно в Сети — на VK Play, официальном сайте, а также на Twitch, YouTube и Trovo. Помимо мультистрима, на всех платформах работают и отдельные трансляции соревнований.

Материалы по теме
Все результаты Игр будущего в Казани — победители и призёры
Live
Все результаты Игр будущего в Казани — победители и призёры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android