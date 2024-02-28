Команда чемпионов мира Dosia и mou выиграла турнир по CS 2 и лазертагу на Играх будущего

Коллектив XGod, созданный победителями мэйджора PGL Major Kraków 2017 Михаилом Dosia Столяровым и Рустемом mou Телеповым, стал победителем турнира по CS 2 + лазертагу на Играх будущего в Казани.

В финале XGod обыграла российскую команду Looking For Org. Пятёрка опытного Доси выиграла обе карты в Counter-Strike 2 (13-9 на Inferno, 13-11 на Overpass), после чего лазертаг уже не имел решающего значения. За победу на Играх чемпионы мира и их тиммейты получат $ 175 тыс. (около 16 млн рублей).

В матче за третье место якутская HOTU оказалась сильнее сборной стримеров LoveKazan. Как и финалисты, до лазертага призёры не добрались. Счёт по картам в CS 2 — 2:0. Коллективы из Китая, Черногории и Испании вылетели после групповой стадии.