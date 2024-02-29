Том Круз настоял на использовании настоящего меча на съёмках фильма «Последний самурай»

Актёр Хироюки Санада, известный по роли Скорпиона в фильме «Мортал Комбат», в честь старта сериала «Сёгун», рассказал о забавном случае на съёмках ленты «Последний самурай» 2003 года.

В одной из сцен его персонаж должен был прислонить самурайский меч к шее героя, которого сыграл Том Круз. Последний настоял на том, чтобы в этот момент меч был настоящий, а не муляж или укороченный клинок, который потом бы увеличили с помощью графики.

Я сделал полный замах, а затем остановился, просто прикоснувшись к его коже, но не задевал её. Он даже ни разу не моргнул. Значит, он верил в меня. И я верил в него. Это был великий момент.

Сериал «Сёгун», рассказывающий о непростом времени в Японии 1600 года, доступен для просмотра. Вышло два первых эпизода.