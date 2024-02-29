Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. Тай-брейки
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Том Круз настоял на использовании настоящего меча на съёмках фильма «Последний самурай»

Том Круз настоял на использовании настоящего меча на съёмках фильма «Последний самурай»
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр Хироюки Санада, известный по роли Скорпиона в фильме «Мортал Комбат», в честь старта сериала «Сёгун», рассказал о забавном случае на съёмках ленты «Последний самурай» 2003 года.

В одной из сцен его персонаж должен был прислонить самурайский меч к шее героя, которого сыграл Том Круз. Последний настоял на том, чтобы в этот момент меч был настоящий, а не муляж или укороченный клинок, который потом бы увеличили с помощью графики.

Я сделал полный замах, а затем остановился, просто прикоснувшись к его коже, но не задевал её. Он даже ни разу не моргнул. Значит, он верил в меня. И я верил в него. Это был великий момент.

Сериал «Сёгун», рассказывающий о непростом времени в Японии 1600 года, доступен для просмотра. Вышло два первых эпизода.

Материалы по теме
«Выжившие» — лучший сериал по «Ходячим мертвецам» после финала основного шоу: обзор
«Выжившие» — лучший сериал по «Ходячим мертвецам» после финала основного шоу: обзор
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android