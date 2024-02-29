EA сократит 670 сотрудников, Star Wars Jedi 3 в разработке

Прошедшей ночью стало известно, что Electronic Arts сократит 670 человек, то есть около 5% всего штата. Компания также планирует закрыть несколько офисов и постепенно отказаться от работы по чужим брендам вроде «Звёздных войн» и MLB в пользу роста собственных брендов и спортивных линеек.

Несмотря на отказ от работы с другими брендами, игры про Чёрную пантеру и Железного человека по мотивам Marvel остаются в разработке.

Предоставление фанатам следующих частей культовых франшиз, которые они хотят — это определённо правильное развитие и то, куда нужно сосредоточить своё внимание.

Также EA подтвердила, что третья часть Star Wars Jedi про приключения Кэла Кестиса находится в разработке. Деталей о тайтле пока нет.