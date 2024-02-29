Apple переименует Apple ID на Apple Account — СМИ

Издание MacRumors со ссылкой на собственные источники сообщило, что компания Apple планирует переименовать Apple ID. Сервис получит новое название — Apple Account.

Apple ID — это учётная запись, которая позволяет пользователям Apple получать доступ к iCloud и App Store. С помощью Apple ID пользователи, среди прочего, смогут приобретать приложения и музыку, синхронизировать данные по беспроводной сети между устройствами с помощью iCloud и совершать покупки в интернет-магазине Apple.

Ожидается, что переименование Apple ID в Apple Account произойдёт позже в 2024 году, вероятно, одновременно с выпуском iOS 18. Журналисты MacRumors подчеркнули, что не до конца понятно, почему Apple вообще решила переименовать Apple ID.